Modem libero e servizi fibra ftth | come si comportano gli operatori

Advertising

Bobe_bot : “Modem libero” a rischio con la fibra? ( - zazoomblog : “Modem libero” a rischio con la fibra? - #“Modem #libero” #rischio #fibra? - LorenzoTomai : @FASTWEBHelp cod cliente 12927066 richiesta modem libero -

Ultime Notizie dalla rete : Modem libero

Wired.it

... i servizi di connettività basati su fibra (ftth, fiber - to - the - home ) potrebbero consentire ad alcuni operatori di disattendere la delibera sul. Wired ha compiuto una piccola ...In altri casi, potrebbe solo trattarsi di un'interruzione temporanea del. Sarà sufficiente spegnerlo e riaccenderlo dopo pochi secondi per risolvere il problema della connessione assente. La ...Free Modem Alliance è preoccupata che la delibera sul modem libero possa non essere rispettata dagli operatori grazie alle eccezioni poste dall'Agcom. Wired ha compiuto un'indagine al riguardo: ecco c ...Arriva l'offerta Tim Gold e il mondo delle telecomunicazioni resta a guardare, per ora attonito, i primi effetti di una promozione che offre tutti i contenuti di Timvision a 29,99 euro e regala anche ...