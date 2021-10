Luca Morisi ovvero come si distrugge la vita di una persona in due settimane (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Una storia banale”. Aveva definito in questi termini l’inchiesta su Luca Morisi la procuratrice di Verona, Angela Barbaglio, quando aveva dovuto difendersi dall’accusa che fossero stati i pm a diffondere le carte dell’indagine per cessione di stupefacenti nei confronti dell’ex guru dei social di Salvini. Non sono passate neanche due settimane da quella frase, e dal giorno in cui l’opinione pubblica è venuta a conoscenza dell’inchiesta, ma oggi quelle parole si possono capire appieno. La posizione di Luca Morisi, scrive il Corriere della Sera, va verso l’archiviazione. Cosa significa? Che non ha commesso reati. Non ha ceduto la droga dello stupro ai due ragazzi rumeni che erano con lui la sera del 14 agosto. E che lo avevano raggiunto dopo un contatto su Grindr. Quel flacone di Ghb trovato nello zaino ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Una storia banale”. Aveva definito in questi termini l’inchiesta sula procuratrice di Verona, Angela Barbaglio, quando aveva dovuto difendersi dall’accusa che fossero stati i pm a diffondere le carte dell’indagine per cessione di stupefacenti nei confronti dell’ex guru dei social di Salvini. Non sono passate neanche dueda quella frase, e dal giorno in cui l’opinione pubblica è venuta a conoscenza dell’inchiesta, ma oggi quelle parole si possono capire appieno. La posizione di, scrive il Corriere della Sera, va verso l’archiviazione. Cosa significa? Che non ha commesso reati. Non ha ceduto la droga dello stupro ai due ragazzi rumeni che erano con lui la sera del 14 agosto. E che lo avevano raggiunto dopo un contatto su Grindr. Quel flacone di Ghb trovato nello zaino ...

AnnalisaChirico : 'Morisi? Una schifezza mediatica. Io mi vergogno essere un giornalista. Questa è una mancanza di etica. Chi restitu… - fanpage : Sul caso di Luca Morisi, l'ex social media manager di Matteo Salvini indagato per cessione di sostanze stupefacenti… - La7tv : Selvaggia Lucarelli: 'Non ho nessuna compassione per Luca #Morisi. Ha passato tutta la sua esistenza ad attaccare l… - serenel14278447 : RT @HuffPostItalia: Luca Morisi ovvero come si distrugge la vita di una persona in due settimane - Carmela_oltre : RT @HuffPostItalia: Luca Morisi ovvero come si distrugge la vita di una persona in due settimane -