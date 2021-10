LIVE F1, GP Turchia 2021 in DIRETTA: scatta la FP1! Tutti in pista per trovare il giusto feeling con la pista (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.24 Siamo ormai a pochi istanti dal via della FP1. Domina il sole al momento a Istanbul, ma occhio al meteo! Già da domani potrebbe arrivare la pioggia e quindi ripartirà la questione asfalto. Un anno fa il fondo stradale era terribile sul bagnato, questa volta hanno cambiato qualcosa. Sarà sufficiente? 10.21 Attenzione, anche in questo caso, alle McLaren, che stanno confermandosi protagonista gara dopo gara. Dopo la doppietta di Monza e la, quasi, vittoria di Sochi, Norris e Ricciardo vogliono ribadirsi ai piani alti anche a Istanbul, anche se il lay-out non sembra favorire troppo la loro monoposto 10.18 Si annuncia un fine settimana di grande importanza anche per Bottas e Perez. I due compagni di squadra dei duellanti per il titolo continuano a marcare visita e non a dare una mano ai vicini di box. A questo ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.24 Siamo ormai a pochi istanti dal via della FP1. Domina il sole al momento a Istanbul, ma occhio al meteo! Già da domani potrebbe arrivare la pioggia e quindi ripartirà la questione asfalto. Un anno fa il fondo stradale era terribile sul bagnato, questa volta hanno cambiato qualcosa. Sarà sufficiente? 10.21 Attenzione, anche in questo caso, alle McLaren, che stanno confermandosi protagonista gara dopo gara. Dopo la doppietta di Monza e la, quasi, vittoria di Sochi, Norris e Ricciardo vogliono ribadirsi ai piani alti anche a Istanbul, anche se il lay-out non sembra favorire troppo la loro monoposto 10.18 Si annuncia un fine settimana di grande importanza anche per Bottas e Perez. I due compagni di squadra dei duellanti per il titolo continuano a marcare visita e non a dare una mano ai vicini di box. A questo ...

