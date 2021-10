Lite tra Dame a Uomini e Donne, Marika attacca Ida Platano: “Ti brucia”. Commento puntata 8 ottobre (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella puntata dell’8 ottobre di Uomini e Donne è andata in onda una vera e propria Lite tra Donne, come non ne vedevamo da un po’ di tempo. Marika ha attaccato Ida Platano, dopo delle dichiarazioni scottanti della Dama. In mezzo alla bufera si è trovato anche Armando Incarnato. Marika e Ida Platano litigano a Uomini e Donne Povero Armando Incarnato! Che brutto anno è quest’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne per lui. Gli altri Cavalieri lo attaccano per emergere, Gianni Sperti continua a non apprezzato, Ida Platano ogni tanto lo mette in mezzo e, ora, le Donne lo evitano. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nelladell’8diè andata in onda una vera e propriatra, come non ne vedevamo da un po’ di tempo.hato Ida, dopo delle dichiarazioni scottanti della Dama. In mezzo alla bufera si è trovato anche Armando Incarnato.e Idalitigano aPovero Armando Incarnato! Che brutto anno è quest’edizione 2021/2022 diper lui. Gli altri Cavalieri lono per emergere, Gianni Sperti continua a non apprezzato, Idaogni tanto lo mette in mezzo e, ora, lelo evitano. ...

