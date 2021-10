L'effetto Theo sulla Francia: è lui l'arma in più per Deschamps (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tra i migliori in campo, decisivo con il gol vittoria, per giocarsi la finale a casa sua, a San Siro. Insomma, non ci poteva essere serata migliore per il rossonero Theo Hernandez che d'improvviso si ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tra i migliori in campo, decisivo con il gol vittoria, per giocarsi la finale a casa sua, a San Siro. Insomma, non ci poteva essere serata migliore per il rossoneroHernandez che d'improvviso si ...

Advertising

sportli26181512 : L'effetto Theo sulla Francia: è lui l'arma in più per Deschamps: L'effetto Theo sulla Francia: è lui l'arma in più… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: L'effetto Theo sulla Francia: è lui l'arma in più per Deschamps - romanoziroldo : RT @Gazzetta_it: L'effetto Theo sulla Francia: è lui l'arma in più per Deschamps - Gazzetta_it : L'effetto Theo sulla Francia: è lui l'arma in più per Deschamps - Theo_Grot : RT @filippomricci: I fischi a Donnarumma stano facendo effetto. Complimenti! -