IL WEB CONTRO Sophie Codegoni | “LANCIA MESSAGGI SBAGLIATI | NON VA BENE!”

Sophie Codegoni accusata dal web di veicolare MESSAGGI SBAGLIATI all'interno della casa del GF VIP. Ecco perchè Nelle ultime ore si assiste ad un attacco social nei confronti di Sophie Codegoni. L' ex di Uomini & Donne, infatti, ha più volte sottolineato le proprie abitudini alimentari che, da alcuni coinquilini della casa, non sono viste di buon occhio. Anche Soleil Sorge, scherzando, si rivolge verso una delle telecamere presenti in casa dichiarando: "mi raccomando ragazze, tutte a fare la dieta Codegoni!" Ma in cosa consiste l'alimentazione tanto criticata di Sophie? La bella influencer è una milk addicted! Ogni giorno, appena avverte un languore, Sophie dirotta su un grande classico: latte e biscotti. Durante la giornata, sia a ...

