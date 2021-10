Hamilton, penalità in Turchia: cambio del motore endotermico in Mercedes (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo la settimana di pausa, torna la Formula Uno nel palcoscenico del Motorsport. E lo fa con una gara importantissima per le sorti del Mondiale 2021: Lewis Hamilton e Max Verstappen continuano la loro sfida per il titolo, con il campione del mondo in carica ed il rivale sempre più agguerriti per il primato nella classifica piloti. Bella, anche, la gara tra Ferrari e McLaren per un posto al sole dietro ai leviatani Mercedes e Red Bull Racing. Sono attualmente in corso di svolgimento le Libere del Gran Premio di Turchia, ma non è questa la notizia bomba della mattinata in F1. Lewis Hamilton subirà una penalità. Hamilton, penalità per il cambio di motore Inizio di weekend in salita per Lewis Hamilton e la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo la settimana di pausa, torna la Formula Uno nel palcoscenico del Motorsport. E lo fa con una gara importantissima per le sorti del Mondiale 2021: Lewise Max Verstappen continuano la loro sfida per il titolo, con il campione del mondo in carica ed il rivale sempre più agguerriti per il primato nella classifica piloti. Bella, anche, la gara tra Ferrari e McLaren per un posto al sole dietro ai leviatanie Red Bull Racing. Sono attualmente in corso di svolgimento le Libere del Gran Premio di, ma non è questa la notizia bomba della mattinata in F1. Lewissubirà unaper ildiInizio di weekend in salita per Lewise la ...

