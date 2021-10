Giro di Lombardia 2021 domani in tv: orari, streaming e diretta in chiaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Mancano ormai poche ore all’edizione 2021 del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione che torna con un percorso invertito rispetto al 2020. I corridori infatti partiranno da Como e arriveranno a Bergamo dopo 239 chilometri che promettono spettacolo grazie ai 4400 metri di dislivello complessivo e la presenza di grandi campioni come Evenepoel, Roglic, Alaphilippe, Nibali, Pogacar e tantissimi altri. Andiamo quindi a scoprire come seguire la Classica delle foglie morte nella giornata di sabato 9 ottobre. PERCORSO E ALTIMETRIA I FAVORITI orari, TV E streaming – Il Giro di Lombardia 2021 scatterà alle ore 10:30, mentre l’arrivo è stato programmato dagli organizzatori tra le 16:35 e le 17:25 in base alla media oraria di ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Mancano ormai poche ore all’edizionedeldi, ultima Classica Monumento della stagione che torna con un percorso invertito rispetto al 2020. I corridori infatti partiranno da Como e arriveranno a Bergamo dopo 239 chilometri che promettono spettacolo grazie ai 4400 metri di dislivello complessivo e la presenza di grandi campioni come Evenepoel, Roglic, Alaphilippe, Nibali, Pogacar e tantissimi altri. Andiamo quindi a scoprire come seguire la Classica delle foglie morte nella giornata di sabato 9 ottobre. PERCORSO E ALTIMETRIA I FAVORITI, TV E– Ildiscatterà alle ore 10:30, mentre l’arrivo è stato programmato dagli organizzatori tra le 16:35 e le 17:25 in base alla mediaa di ...

