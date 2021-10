GF Vip, Veronica Burchielli preoccupata per Lulù: “Deve uscire!” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nelle ultime ore si è aperto un nuovo caso all’interno del Grande Fratello Vip. Lulù, oltre alla complicata storia con Manuel, sembra avere dei problemi legati all’alimentazione. Le sue compagne d’avventura se ne sono accorte e, sui social, anche l’ex tronista di Uomini e Donne, Veronica Burchielli, ha manifestato la sua preoccupazione. Nella casa del Grande Fratello Vip è si è aperta una nuova questione. Questa volta non si tratta di una lite o di un flirt in atto, ma di un problema ben più grave: secondo alcune concorrenti del reality, infatti, Lulù avrebbe dei disturbi alimentari. Nei giorni scorsi Francesca Cipriani si è accorta che Lulù si è chiusa in bagno dopo aver mangiato e ha lanciato l’allarme anche con Raffaella Fico, che però ha preso le distanze. Il caso, però, è stato molto dibattuto ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nelle ultime ore si è aperto un nuovo caso all’interno del Grande Fratello Vip., oltre alla complicata storia con Manuel, sembra avere dei problemi legati all’alimentazione. Le sue compagne d’avventura se ne sono accorte e, sui social, anche l’ex tronista di Uomini e Donne,, ha manifestato la sua preoccupazione. Nella casa del Grande Fratello Vip è si è aperta una nuova questione. Questa volta non si tratta di una lite o di un flirt in atto, ma di un problema ben più grave: secondo alcune concorrenti del reality, infatti,avrebbe dei disturbi alimentari. Nei giorni scorsi Francesca Cipriani si è accorta chesi è chiusa in bagno dopo aver mangiato e ha lanciato l’allarme anche con Raffaella Fico, che però ha preso le distanze. Il caso, però, è stato molto dibattuto ...

