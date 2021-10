Gf Vip 6, le ragazze tornano a parlare dei disturbi alimentari di Lulù Selassié: “Va aiutata” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lulù Selassiè continua a essere al centro delle dinamiche della Casa del Gf Vip 6. E no, purtroppo non solo per le vicissitudini legate alla storia/non storia tra lei e il compagno d’avventura Manuel Bortuzzo. La ragazza, infatti, è protagonista di situazioni decisamente delicate di cui nelle ultime ore hanno lungamente parlato diversi suoi compagni d’avventura. Non sono passate inosservate, infatti, le vicissitudini legate ai suoi disturbi alimentari. Qualche ora fa, anzi, proprio proprio Francesca Cipriani ha raccontato che la più piccola delle principesse Selassié, dopo i pasti, andrebbe in bagno a rimettere. Parole che hanno lasciato basiti e preoccupati molti utenti, ormai affezionatisi alle vicende della piccola Lulù. Anche Andrea Casalino, ormai eliminato dal reality, aveva notato la cosa (QUI ... Leggi su isaechia (Di venerdì 8 ottobre 2021)Selassiè continua a essere al centro delle dinamiche della Casa del Gf Vip 6. E no, purtroppo non solo per le vicissitudini legate alla storia/non storia tra lei e il compagno d’avventura Manuel Bortuzzo. La ragazza, infatti, è protagonista di situazioni decisamente delicate di cui nelle ultime ore hanno lungamente parlato diversi suoi compagni d’avventura. Non sono passate inosservate, infatti, le vicissitudini legate ai suoi. Qualche ora fa, anzi, proprio proprio Francesca Cipriani ha raccontato che la più piccola delle principesse, dopo i pasti, andrebbe in bagno a rimettere. Parole che hanno lasciato basiti e preoccupati molti utenti, ormai affezionatisi alle vicende della piccola. Anche Andrea Casalino, ormai eliminato dal reality, aveva notato la cosa (QUI ...

