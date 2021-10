Germania | ad agosto export -1 | 2% su problemi forniture

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Francoforte, 8 ott. – (Adnkronos/Dpa) – Idi approvvigionamento e la carenza di materie prime hanno spinto al ribasso le esportazioni tedesche che adsono diminuite su base mensile dell’1,2%. Laha esportato merci per un valore di 104,4 miliardi di euro (120,6 miliardi di dollari) ad, con un aumento del 14,4 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, che però era stato segnato dalla pandemia.Le importazioni sono aumentate del 18,1 per cento l’anno a 93,8 miliardi di euro. Rispetto al livello pre-pandemia di febbraio 2020, le esportazioni sono aumentate dello 0,5 per cento secondo i dati provvisori riportati dall’Ufficio federale di statistica (Destatis), che rilanciano l’allarme della Bdi, la Confindustria tedesca che ha previsto un autunno difficile. L'articolo proviene da ...