Dybala, obiettivo 2026: in gioco un anno in più con la Signora (Di venerdì 8 ottobre 2021) Allianz Stadium, esterno sera. Si gioca Belgio - Francia ma le magliette che sventolano nelle bancarelle intorno alla casa della Juventus sono bianche e nere e hanno il numero dieci stampato sopra. ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Allianz Stadium, esterno sera. Si gioca Belgio - Francia ma le magliette che sventolano nelle bancarelle intorno alla casa della Juventus sono bianche e nere e hil numero dieci stampato sopra. ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Dybala, obiettivo 2026: in gioco un anno in più con la Signora #juventus - sportli26181512 : Dybala, obiettivo 2026: in gioco un anno in più con la Signora: Dybala, obiettivo 2026: in gioco un anno in più con… - Gazzetta_it : Dybala, obiettivo 2026: in gioco un anno in più con la Signora #juventus - siamo_la_Roma : ??? #Dybala vede la #Roma ?? L'argentino verso il recupero ?? L'obiettivo è esserci dal primo minuto… - TuttoFanta : ??#JUVENTUS: secondo le indiscrezioni di SkySport per #Dybala l’ipotesi concreta è di vederlo già dopo la sosta. Inv… -