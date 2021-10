Draghi | Grazie ai vaccini la fine della pandemia è in vista

(Di venerdì 8 ottobre 2021) "Abbiamo somministrato più di 6 miliardi di dosi diin tutto il mondo. I nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo lain molti paesi e a darci la speranza che la suasia finalmente in", ha detto il premier in videocollegamento al Summit B20

Il presidente del Consiglio sottolinea come la campagna di vaccinazione abbia funzionatoal 'forte legame tra pubblico e privato'. Legame, che, secondo, va ulteriormente 'rafforzato'. '......essenziale a ripresa robusta "Il Summit di oggi - ha detto il presidente del Consiglio Mario,... Il premier:a vaccini fine Covid finalmente in vista Quando alla battaglia contro la ...Roma, 8 ott. (LaPresse) - "Il veloce sviluppo di vaccini efficaci contro il Covid mostra come la cooperazione tra governi e aziende può letteralmente salvare ..."Il vertice di oggi è un'eccellente opportunità per rafforzare i legami tra il settore pubblico e quello privato a livello multilaterale. Ciò è essenziale per garantire una ripresa solida, equa e sost ...