“Disse una cosa su Ibrahimovic e lo cacciai”, il racconto di Materazzi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Marco Materazzi ha raccontato un retroscena relativo al suo passato all’Inter quando un ex compagno Disse una frase su Ibrahimovic che lo sorprese Marco Materazzi cacciò Arnautovic dallo spogliatoio dopo una frase riguardante Ibrahimovic, ricordi e aneddoti di una decina di anni fa, nel periodo d’oro dell’Inter, la squadra del Triplete allenata da Mourinho. L’ex Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Marcoha raccontato un retroscena relativo al suo passato all’Inter quando un ex compagnouna frase suche lo sorprese Marcocacciò Arnautovic dallo spogliatoio dopo una frase riguardante, ricordi e aneddoti di una decina di anni fa, nel periodo d’oro dell’Inter, la squadra del Triplete allenata da Mourinho. L’ex Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

amadirok : Mises, visitando un cantiere in India dove costruivano una diga, chiese come mai scavassero con la pala e il picco… - skyeltonblues : Ogni volta che c'è nebbia ci penso.Orazio e il fratello dovevano tornare in Brianza in una sera di foschia. Il frat… - _lasilviaaa : @ladyviolettt È diventata una moda praticamente, ho letto pure che ha programmato il parto perché due giorni fa dis… - sergio_iezzi : @pepebigne @borghi_claudio @fpizzorni1 poi che anche nella Lega ci sia qualcuno di cui sarebbe meglio liberarsi, ci… - sonoegocentrica : non mi scorderò mai quando avevo 8 anni e mia mamma mi disse che andavamo a fare una chiacchierata con un signore e… -