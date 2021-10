DAZN | Agcom vuole risposte | «Serve comportamento rispettoso verso gli utenti»

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ultimatum dinei confronti di. Chiesti maggiori accorgimenti nei confronti degliche ne usufruisconomette alle strette. Questo è quanto riferito da Il Sole 24 Ore, che parla di ultimatum nei confronti della piattaforma che detiene i diritti della Serie A fino al 2024. Chiesto unmaggiormentei clienti e un miglioramento del servizio di assistenza.attende ora una relazione dettagliata entro un mese, per evitare di aprire un procedimento che potrebbe prevedere sanzioni da 250mila euro per ogni provvedimento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : +++L'#Agcom avvia un procedimento d'urgenza nei confronti di #Dazn+++ - sportface2016 : #Agcom: 'Ordine a #Dazn per evitare malfunzionamenti della piattaforma ed implementare servizi' - fattoquotidiano : Dazn, arriva l’ordine dell’Agcom: “Stop ai malfunzionamenti, serve intervento urgente”. Avviata anche un’istruttori… - ArmyLoveJu : RT @mirkonicolino: (#Sole24Ore) #DAZN: ultimatum dell'#Agcom, attivata procedura d’urgenza con richiesta di terminare subito i disservizi e… - Sport_Legnano : CODICI: Agcom certifica i disservizi Dazn - ''Aspettiamo correttivi e intanto avanti con la class action'' - -

Ultime Notizie dalla rete : DAZN Agcom

ha adottato un ordine nei confronti didi di adottare ogni comportamento rispettoso dei diritti degli utenti, prevedendo ogni accorgimento funzionale a prevenire i malfunzionamenti della ..."L'ordina adi adottare ogni comportamento rispettoso dei diritti degli utenti adottando ogni accorgimento funzionale a prevenire i malfunzionamenti della propria piattaforma di origine ...E' quanto comunica Dazn in una nota dopo che ieri l'Agcom ha ordinato "a Dazn di adottare ogni comportamento rispettoso dei diritti degli utenti adottando ogni accorgimento funzionale a prevenire i ...L'Autorità ha concesso 30 giorni di tempo alla società di streaming per presentare le contromisure per la tutela dei diritti dei clienti.