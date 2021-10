Da Se fossi un uomo a Madre Terra | le canzoni da ascoltare di Grazia Di Michele

Leggi su diredonna

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Cantautrice, scrittrice e insegnante di canto e musica,Di, 66 anni il 9 ottobre 2021, ha iniziato la sua carriera negli Anni ‘70 al famoso Folkstudio, dove ha inciso il primo album, Clichè. Insieme a Chiara Scotti e Clelia Lamorgese fonda il gruppo musicale Ape di vetro, di matrice antifascista, aprendo i concerti degli Stradaperta. Vi raccomandiamo... Amici, Mara Maionchi controDiUno stile, quello di, che non è mai sceso a compromessi, che non si è mai svenduto ma che è rimasto coerente con i suoi ideali. Dopo il primo disco deve aspettare cinque anni, quando lancia nel 1983 Ragiona col cuore, un lavoro in cui racconta storie di ricerca femminile, aiutata per i testi dalla sorella Joanna. Con Le ...