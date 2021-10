Confronto tra Draghi e Berlusconi su fisco e ripresa | ecco cosa si sono detti

Leggi su zon

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Colloquio trasulla delega per la riforma fiscale, durante la telefonata si è parlato die dellaeconomica Colloquio tra il Presidente del Consiglio Marioe Silviosui temi nell’Agenda di Governo. Come riportato in una nota di Palazzo Chigi nel colloquio “è stato condiviso il percorso avviato sulla delega per la riforma fiscale e si è discusso delle prospettive legate allaeconomica in atto”. Unache, giocoforza, trarrà linfa dalle riforme di cui il Paese ha bisogno, non solo perché ce lo chiede l’Unione Europea. Sulla nota di aggiornamento al Def ieri l’esponente di Forza Italia Roberto Pella ha sottolineato: ” è un documento che raramente negli ultimi anni, ha visto contenere ...