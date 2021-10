Carlos Corona svela i dissapori tra l’ex del papà e Belen: il retroscena (Di venerdì 8 ottobre 2021) Oggi ha ritrovato quella che è una famiglia normale e che lo ama, ma Carlos Corona ha sofferto molto. Lui stesso svela questa e tante altre cose. Carlos Corona è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 8 ottobre 2021) Oggi ha ritrovato quella che è una famiglia normale e che lo ama, maha sofferto molto. Lui stessoquesta e tante altre cose.è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

angiuoniluigi : RT @fanpage: Carlos Corona si confessa, parla del rapporto con papà Fabrizio e del suo desiderio da figlio - fanpage : Carlos Corona si confessa, parla del rapporto con papà Fabrizio e del suo desiderio da figlio - infoitcultura : “Carlos è stato male, è finito in una clinica'. Fabrizio Corona, un periodo difficilissimo per il figlio. Solo ora… - infoitcultura : Fabrizio Corona: “Mio figlio Carlos è stato male… Ringrazio Nina Moric per averlo portato in… - infoitcultura : Carlos Corona curato in una clinica in Svizzera: “Ora sto bene e sogno la pace in famiglia” -