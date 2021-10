Calcinacci in caduta, doppio intervento ad Avellino dei Vigili del Fuoco (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Vigili del Fuoco di Avellino Durante la giornata odierna sono stati impegnati in un doppio intervento per dissesti statici. Il primo è stato effettuato in via Largo De Luca Montefusco, alle spalle delle poste centrali, dove sono stati rimossi dei pezzi di intonaci pericolanti da un palazzo del posto, mettendo in sicurezza l’edificio e l’area sottostante. Il secondo riguardante sempre la rimozione di parti pericolanti è stato effettuato nella centralissima via Mancini. In entrambi i casi si è reso necessario l’utilizzo dell’autoscala e chiudere la strada durante l’intervento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– IdeldiDurante la giornata odierna sono stati impegnati in unper dissesti statici. Il primo è stato effettuato in via Largo De Luca Montefusco, alle spalle delle poste centrali, dove sono stati rimossi dei pezzi di intonaci pericolanti da un palazzo del posto, mettendo in sicurezza l’edificio e l’area sottostante. Il secondo riguardante sempre la rimozione di parti pericolanti è stato effettuato nella centralissima via Mancini. In entrambi i casi si è reso necessario l’utilizzo dell’autoscala e chiudere la strada durante l’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calcinacci caduta Cadono calcinacci, evacuate alcune aule del Petrarca Questa mattina, intorno alle 10, la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste ha ricevuto una richiesta d'intervento di soccorso tecnico urgente in seguito alla caduta di alcune parti d'intonaco dal soffitto di una scala interna della sede di Largo Sonnino del liceo Petrarca. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza le parti d'intonaco pericolanti e,...

Indennizzo ponteggi condominio E di certo non si può impedire a un intero fabbricato la ristrutturazione - specie se necessaria per evitare danni a persone o cose derivanti dalla caduta di calcinacci - solo per tutelare un'...

Tenda sul frontalino del balcone e caduta calcinacci dal sottobalcone, come regolarsi con il proprietario del… La Repubblica Trieste, scuola: precarietà dell’edificio, 600 studenti in piazza per protesta TRIESTE. Quasi 600 studenti del liceo Petrarca di Trieste sono scesi in piazza questa mattina per protestare contro le condizioni precarie in cui si trova l'edificio della succursale di largo Sonnino, ...

Scuola: studenti istituto Trieste temono Dad, protesta Quasi 600 studenti del liceo Petrarca di Trieste sono scesi in piazza questa mattina per protestare contro le condizioni precarie in cui si trova l'edificio della succursale di largo Sonnino, dove in ...

