Anticipo TFS TFR pensionati 2021: INPS aggiorna la funzione per richiedere la certificazione

L'INPS dal 6 ottobre ha aggiornato la funzione per procedere alla richiesta della quantificazione(certificazione) del TFS oppure del TFR. Nella allegata scheda del Prof. Renzo Boninsegna (Snals Verona) viene descritta la nuova procedura per richiedere on line la quantificazione (certificazione) del TFS oppure del TFR da consegnare poi alla banca cessionaria scelta.

