Altra serata storta per Cakir: rigore inesistente in Germania-Romania, corretto dal VAR (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo la serataccia in Champions League a San Siro, quando ha arbitrato Milan-Atletico Madrid, ne è arrivata un’Altra nelle Qualificazioni Mondiali per Kuneyt Cakir. Il fischietto turco che ha espulso Kessie e concesso quel rigore più che dubbio agli spagnoli nel recupero, ha commesso un altro errore grossolano in Germania-Romania. Al 5? minuto di gioco Cakir ha fischiato calcio di rigore in favore dei tedeschi per un contatto tra Burca e Werner, ma fin da subito era apparso come un contrasto fortuito e non falloso. Il VAR ha richiamato immediatamente il direttore di gara, che poi è tornato sui suoi passi annullando la decisione. Alla fine la Germania ha vinto 2-1 in rimonta, dopo il gol a freddo di Hagi al 9?, ci hanno pensato Gnabry ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo laccia in Champions League a San Siro, quando ha arbitrato Milan-Atletico Madrid, ne è arrivata un’nelle Qualificazioni Mondiali per Kuneyt. Il fischietto turco che ha espulso Kessie e concesso quelpiù che dubbio agli spagnoli nel recupero, ha commesso un altro errore grossolano in. Al 5? minuto di giocoha fischiato calcio diin favore dei tedeschi per un contatto tra Burca e Werner, ma fin da subito era apparso come un contrasto fortuito e non falloso. Il VAR ha richiamato immediatamente il direttore di gara, che poi è tornato sui suoi passi annullando la decisione. Alla fine laha vinto 2-1 in rimonta, dopo il gol a freddo di Hagi al 9?, ci hanno pensato Gnabry ...

