Al via fondo da 140 mln per discoteche e attività chiuse (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il decreto firmato dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti lo scorso 9 settembre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il sostegno andrà a quelle attività "che hanno pagato il ...

