A due giornalisti il Nobel per la Pace 2021. La reazione del Cremlino (e non solo) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Premio Nobel per la Pace 2021 alla libertà di espressione. Il riconoscimento di quest'anno è stato assegnato a Maria Ressa e Dmitry Andreyevich Muratov per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e una Pace duratura, secondo quanto ha spiegato il Comitato norvegese per il Nobel. Ressa e Muratov hanno dimostrato la loro coraggiosa lotta per la libertà di espressione nelle Filippine e in Russia. E sono stati considerati rappresentanti di tutti i giornalisti che difendono questo ideale in un mondo in cui la democrazia e la libertà di stampa affrontano condizioni sempre più avverse. Da una parte, la giornalista Maria Ressa usa la libertà di espressione per denunciare abusi di potere, e l'uso della violenza e crescente ...

