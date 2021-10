Scuola, addio classi intere in quarantena: 'Isolamento ridotto e solo per i contatti stretti' (Di giovedì 7 ottobre 2021) quarantena ridotta e solo per i contatti stretti dell'eventuale positivo al : sarebbe questo, secondo il sottosegretario alla Salute , l'orientamento del governo per quanto riguarda la gestione dei ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 ottobre 2021)ridotta eper idell'eventuale positivo al : sarebbe questo, secondo il sottosegretario alla Salute , l'orientamento del governo per quanto riguarda la gestione dei ...

Advertising

m_triglia : Prima scuola di formazione politica di Libertà e giustizia. Era il 2007, 14 anni fa. Ricordo la felicità per essere… - infoitinterno : Scuola, addio alla quarantena: ecco il piano in caso di contagio in classe - ilmeteoit : #ADDIO #MASCHERINE a scuola in #FRANCIA e #GERMANIA! Le #PROSPETTIVE per l'ITALIA - 93FetusLouis : addio vado a scuola con louis - tea_4two : RT @Open_gol: Dallo scorso aprile il ministro della Cultura Franceschini aveva annunciato l'addio al sistema di controllo sui film https://… -