San Siro, rinnovamento dello stadio: ecco i costi e la posizione di Milan e Inter

Milan e Inter vorrebbero rinnovare al più presto lo stadio di San Siro. La conferma del sindaco Sala c'è stata e c'è anche la volontà di tutti di fare il progetto. I costi sono molto alti e per questo ci sarà bisogno di un finanziamento alle società.

Il costo complessivo del progetto è di 1,2 miliardi di euro, per questo, il 90% delle spese di Inter e Milan dovranno essere finanziate, infatti, le due società chiederanno un finanziamento di circa 30 anni. Il Comune, invece, concederà l'area di San Siro per 90 anni ai club. L'operazione, dunque, è molto complicata e non è affatto immediata.

