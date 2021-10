Salvini: 'Draghi metta per iscritto che non ci sarà un aumento delle tasse' (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non si placano gli attacchi del leader della Lega Salvini al presidente del Consiglio Draghi. Stamani conferma un faccia a faccia a breve ma anche dice: 'Se Draghi mi dice non aumento le tasse ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non si placano gli attacchi del leader della Legaal presidente del Consiglio. Stamani conferma un faccia a faccia a breve ma anche dice: 'Semi dice nonle...

