Padova: violento nubifragio, strade allagate e alberi caduti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Violente precipitazioni in Veneto. Padova e la sua provincia, sono stati colpiti da un violento nubifragio durato ore. strade allegate oltre ai danni per i molti alberi caduti sulle auto. violento nubifragio a Padova e provincia. Tutte le strade allagate e danni per gli alberi caduti Un violento nubifragio durato ore, si è abbattuto sul Veneto. In particolare è la stata colpita la città di Padova e la sua provincia. È stato un pomeriggio di allarme e paura ieri in tutto il Padovano. Padova è andata letteralmente sott’acqua con allagamenti un po’ ovunque, traffico in tilt nelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Violente precipitazioni in Veneto.e la sua provincia, sono stati colpiti da undurato ore.allegate oltre ai danni per i moltisulle auto.e provincia. Tutte lee danni per gliUndurato ore, si è abbattuto sul Veneto. In particolare è la stata colpita la città die la sua provincia. È stato un pomeriggio di allarme e paura ieri in tutto ilno.è andata letteralmente sott’acqua con allagamenti un po’ ovunque, traffico in tilt nelle ...

