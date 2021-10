Omicidio Matarazzo, Massaro e Nasta condannati all’ergastolo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFrasso Telesino (Bn) – Nella giornata di ieri, con la lettura del dispositivo di sentenza da parte della Corte d’Assise di Benevento, si è finalmente chiuso il primo, importante capitolo, di una vicenda che ha profondamente scosso il nostro territorio e le coscienze di tanti; al termine di una lunga ed impegnativa istruttoria, gli imputati Giuseppe Massaro e Generoso Nasta sono stati condannati all’ergastolo per la partecipazione attiva nell’Omicidio di Giuseppe Matarazzo, trucidato barbaramente a colpi di pistola dinanzi alla sua abitazione la sera del 19 luglio 2018, a Frasso Telesino (BN). Nel corso di questi oltre due anni, noi avvocati Antonio Leone e Tullio Tartaglia, accettando l’incarico di assistere la Famiglia Matarazzo, ci siamo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFrasso Telesino (Bn) – Nella giornata di ieri, con la lettura del dispositivo di sentenza da parte della Corte d’Assise di Benevento, si è finalmente chiuso il primo, importante capitolo, di una vicenda che ha profondamente scosso il nostro territorio e le coscienze di tanti; al termine di una lunga ed impegnativa istruttoria, gli imputati Giuseppee Generososono statiper la partecipazione attiva nell’di Giuseppe, trucidato barbaramente a colpi di pistola dinanzi alla sua abitazione la sera del 19 luglio 2018, a Frasso Telesino (BN). Nel corso di questi oltre due anni, noi avvocati Antonio Leone e Tullio Tartaglia, accettando l’incarico di assistere la Famiglia, ci siamo ...

