Napoli | la proclamazione a sindaco di Manfredi slitta alla prossima settimana

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Bisognerà aspettare laper ladidi Gaetano, vincitore delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre con il 62,88% delle preferenze. “Non sono ancora entrato a Palazzo San Giacomo perché sto aspettando di essere proclamato – ha spiegatooggi a Radio Marte – purtroppo per ladobbiamo aspettare ancora qualche giorno perché ci sono una serie di adempimenti burocratici che deve fare il Tribunale, quindi dobbiamo aspettare la”.ha assicurato di essere “già al lavoro perché è chiaro che i problemi non aspettano, quindi tutti dobbiamo sempre lavorare per cercare di fare cose buone. La prima cosa ...

Slitta ladi Gaetano Manfredi sindaco di: sulla convalida del risultato elettorale pesano diverse contestazioni ai verbali redatti dai presidenti di seggio. Schermaglie che non mettono in ......risultato delle Comunali di. Schermaglie legali che - apprende lda fonte qualificata - faranno slittare di qualche giorno, probabilmente alla fine della prossima settimana, laa ...Bisognerà aspettare la prossima settimana per la proclamazione a sindaco di Napoli di Gaetano Manfredi, vincitore delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre con il 62,88% delle preferenze. “Non s ...Ma il primo cittadino non rischia la poltrona e sta già lavorando alla giunta, ai fondi Pnrr per il rilancio economico e ad eventi per le festività natalizie ...