mauro cioni | l' ex prete che aveva creato una setta a montecchio di cortona | e' stato condannato a

(Di giovedì 7 ottobre 2021)Erika Pontini per www.lanazione.it L'accusa di riduzione in schiavitù ha retto al vaglio della Corte d'appello di Firenze, dopo il rinvio della Cassazione. E per l'excheunaa ...

Erika Pontini per www.lanazione.it L'accusa di riduzione in schiavitù ha retto al vaglio della Corte d'appello di Firenze, dopo il rinvio della Cassazione. E per l'ex preteche ...... è questa la decisione dei giudici di Firenze, dopo il rinvio da parte della Cassazione, a carico di, l'ex prete riciclatosi come santone e che aveva dato vita a una vera e propria setta ...Mauro Cioni, ex prete condannato a 14 anni: Corte d'Appello inasprisce pena per santone di Montecchio: "Seguaci ridotti in schiavi sessuali sfruttandone..." ...Si accreditava come «santo» e «maestro di vita». Così ha inflitto violenze sessuali alle sue adepte con il pretesto di liberarle dal diavolo. E avrebbe costretto i fedeli ad abbandonare la famiglia d’ ...