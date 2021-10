LIVE Gran Piemonte 2021 in DIRETTA: ultimi chilometri, si imposta la volata (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA (GIOVEDI’ 7 OTTOBRE) 16.31 ultimi cinque chilometri! 16.28 Ora in testa c’è l’Astana, tutta per Alex Aranburu, corridore assai veloce. 16.26 Fa capolino anche la Ineos-Grenadiers nelle prime posizioni. Meno di dieci chilometri all’arrivo. 16.24 Le squadre che vogliono giocarsi il successo tentano tutte di portarsi in avanti. 16.21 Bahrain-Victorious a tirare il gruppo. Si vede la maglia di campione europeo di Sonny Colbrelli. 16.19 Rientrato in gruppo l’olandese Kooij, velocista della Jumbo-Visma. 16.15 Caduta in gruppo: scivolata di Olav Kooij (Jumbo-Visma) in una curva a sinistra. 16.13 Tentativo velleitario per l’iberico, ripreso quasi immediatamente. 20 ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA (GIOVEDI’ 7 OTTOBRE) 16.31cinque! 16.28 Ora in testa c’è l’Astana, tutta per Alex Aranburu, corridore assai veloce. 16.26 Fa capolino anche la Ineos-Grenadiers nelle prime posizioni. Meno di dieciall’arrivo. 16.24 Le squadre che vogliono giocarsi il successo tentano tutte di portarsi in avanti. 16.21 Bahrain-Victorious a tirare il gruppo. Si vede la maglia di campione europeo di Sonny Colbrelli. 16.19 Rientrato in gruppo l’olandese Kooij, velocista della Jumbo-Visma. 16.15 Caduta in gruppo: scidi Olav Kooij (Jumbo-Visma) in una curva a sinistra. 16.13 Tentativo velleitario per l’iberico, ripreso quasi immediatamente. 20 ...

Advertising

elmonoenbici : RT @GranPiemonte: Chi vincerà la Gran Piemonte presented by @eolo_it, uno sprinter o un finisseur? La sfida è aperta! Will the 2021 Gran P… - GranPiemonte : Chi vincerà la Gran Piemonte presented by @eolo_it, uno sprinter o un finisseur? La sfida è aperta! Will the 2021… - zazoomblog : LIVE Gran Piemonte 2021 in DIRETTA: resistono i quattro in fuga - #Piemonte #DIRETTA: #resistono #quattro - Tradingshooter : TradingShooter fornisce informazioni, studi ed analisi derivanti da tecniche avanzate non convenzionali, basate sul… - stefanozana : RT @SpazioCiclismo: Appuntamento alle 12:55 per la diretta della #GranPiemonte -