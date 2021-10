L’Espresso | Vialli e Mancini coinvolti nei Pandora Papers

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Anche Gianlucae Robertotravolti dall’onda del maremoto. Come riportano Paolo Biondani, Vittorio Malagutti e Leo Sisti su, emergono numerosi dettagli sulle attività offshore dei due ex calciatori, già compagni di squadra nella Sampdoria campione d’Italia nel 1991.società offshore – Le attività del Ct della Nazionale Per L'articolo