Juventus-Alessandria, amichevole tutta piemontese sabato alla Continassa (Di giovedì 7 ottobre 2021) Con i tanti nazionali impegnati nei loro paesi per le partite di qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2022, alla Continassa sono rimasti pochi giocatori. Alcuni non convocati e alcuni che stanno cercando di riprendersi da infortuni, in questo momento stanno lavorando seguiti dallo staff di Allegri per non perdere l’allenamento. E quale miglior allenamento se non una bella partita amichevole con una squadra della propria regione? La Juventus ha ben pensato di organizzare una partita con la vicina Alessandria per testare le condizioni dei propri calciatori. sabato alle 11:00 allo Juventus Training Center scenderanno in campo i due club piemontesi per una partita che sarà fondamentale per vedere i progressi di alcuni giocatori bianconeri. L'articolo proviene da ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Con i tanti nazionali impegnati nei loro paesi per le partite di qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2022,sono rimasti pochi giocatori. Alcuni non convocati e alcuni che stanno cercando di riprendersi da infortuni, in questo momento stanno lavorando seguiti dallo staff di Allegri per non perdere l’allenamento. E quale miglior allenamento se non una bella partitacon una squadra della propria regione? Laha ben pensato di organizzare una partita con la vicinaper testare le condizioni dei propri calciatori.alle 11:00 alloTraining Center scenderanno in campo i due club piemontesi per una partita che sarà fondamentale per vedere i progressi di alcuni giocatori bianconeri. L'articolo proviene da ...

Advertising

forumJuventus : (TS) 'Sabato 9 ottobre amichevole #JuveAlessandria, occhi puntati su Arthur e Kaio Jorge' --->… - romeoagresti : Sabato mattina la #Juventus affronterà in amichevole l’#Alessandria. Fischio d’inizio alle 11 ????@GoalItalia - GiovaAlbanese : Sabato (ore 11) la #Juventus ospiterà in amichevole l'Alessandria alla Continassa. - yassa9898 : RT @romeoagresti: Sabato mattina la #Juventus affronterà in amichevole l’#Alessandria. Fischio d’inizio alle 11 ????@GoalItalia - Sicilianodoc7 : RT @romeoagresti: Sabato mattina la #Juventus affronterà in amichevole l’#Alessandria. Fischio d’inizio alle 11 ????@GoalItalia -