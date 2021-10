Interior design | nel post Covid è boom di acquisti | soprattutto online

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Milano, 7 Ottobre 2021. Nell’ultimo anno sono avvenuti molti cambiamenti, e alcuni di questi hanno interessato il settore dell’. Infatti, quest’ultimo sta conoscendo un periodo di rinnovato splendore e sempre più italiani si dimostrano interessati ad acquistare oggetti esclusivi per arredare casa. In particolar modo, si è sviluppato un forte interesse verso le lampade diper la loro capacità di modificare la percezione dell’atmosfera di una stanza. La pandemia ha sicuramente influito sulla crescita di questo fenomeno. Infatti, il periodo di quarantena non ha cambiato solo le abitudini di acquisto delle persone, spingendole verso il mondo, ma anche l’attenzione riservata alla casa. Vediamo nel dettaglio cosa è cambiato nell’ultimo anno. 1....