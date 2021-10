Inchiesta sul Cardinale Becciu: la procedura riparte da zero (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Procura Vaticana chiede indietro i fascicoli del “Caso Becciu” per procedere con interrogatori di diversi accusati non ascoltati prima. “È un nostro dovere fugare tutti i sospetti sulla correttezza di questo ufficio”, ha dichiarato il Promotore della giustizia Vaticana. Le parole del pm sul caso Becciu Il processo originato dall’acquisto da parte della Santa Sede del palazzo di Sloane Avenue a Londra, ed estesosi anche ad altre vicende, rischia quindi di fermarsi ancora prima di cominciare. Alessandro Diddi, pm incaricato del caso, ha ammesso che, per quanto possa sorprendere, il processo va azzerato per consentire il rispetto dei diritti della difesa e per fugare ogni dubbio circa l’ipotesi di accanimento giudiziario. Pertanto, dovranno essere ascoltati nuovi testimoni e accusati. “Noi interpretiamo le norme del codice di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Procura Vaticana chiede indietro i fascicoli del “Caso” per procedere con interrogatori di diversi accusati non ascoltati prima. “È un nostro dovere fugare tutti i sospetti sulla correttezza di questo ufficio”, ha dichiarato il Promotore della giustizia Vaticana. Le parole del pm sul casoIl processo originato dall’acquisto da parte della Santa Sede del palazzo di Sloane Avenue a Londra, ed estesosi anche ad altre vicende, rischia quindi di fermarsi ancora prima di cominciare. Alessandro Diddi, pm incaricato del caso, ha ammesso che, per quanto possa sorprendere, il processo va azzerato per consentire il rispetto dei diritti della difesa e per fugare ogni dubbio circa l’ipotesi di accanimento giudiziario. Pertanto, dovranno essere ascoltati nuovi testimoni e accusati. “Noi interpretiamo le norme del codice di ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : BENITO CHI? Dopo le conseguenze politiche e giudiziarie dell’inchiesta ‘Lobby Nera’ su Fratelli d’Italia a Milano… - fanpage : 'Mai come in questo caso, il vecchio motto del turarsi il naso, è la cosa da fare'. A 48 ore dalle Elezioni il cent… - nemo_av : RT @LAVonlus: Anche sul @fattoquotidiano la nostra inchiesta sulle fiere delle esotici in Italia #aCasaLoro ?? - Rossana44792035 : RT @Michele_Anzaldi: Rai, Anzaldi: 'Perché Tg1 e Tg3 ignorano inchiesta sul socio di Conte?' - amendolamarco : Agli atti dell'inchiesta una fotografia di una ragnatela sull'orditoio che indicherebbe 'che la persiana di sicurez… -