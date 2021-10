Incendio boschivo colposo | identificato e denunciato presunto responsabile

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (Av) – “”: è il reato di cui dovrà rispondere un uomo di Montella,dai Carabinieri della Stazione Forestale di Bagnoli Irpino. Grazie all’immediata attività d’indagine condotta, unitamente ai colleghi della Stazione Forestale di Lioni e a personale della locale Polizia Municipale, incrociando dati informativi con quelli emergenti dai controlli del territorio, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico del predetto che, nel bruciare dei rifiuti vegetali derivanti dalla pulizia di un terreno agricolo ubicato in agro del comune di Montella, causava unche si propagava negli adiacenti fondi di proprietà privata e comunale. Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, a ...

