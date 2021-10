Il direttore generale dell' OMS | «Questo è un momento storico»

Leggi su iodonna

(Di giovedì 7 ottobre 2021) La malaria, unae malattie infettive più letali, ogni anno causa la morte di oltre 400 mila persone – di cui il 70 per cento sono bambini al di sotto dei 5 anni -, principalmente localizzate negli Statu’Africa subsahariana. Ma, oggi, finalmente la medicina ha fatto un importante passo avanti per aiutare le popolazioni più colpite a difendersi damorbo letale. Leggi anche › Angélique Kidjo, la diva d’Africa: «Chi non rispetta le donne e la diversità è un debole e un codardo» View this post on Instagram A post shared by World Health Organization (@who) L’OMS, Organizzazione Mondialea Sanità, ha appena dato il via libera al vaccino contro la ...