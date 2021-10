Gran Piemonte 2021: Matthew Walls supera Giacomo Nizzolo in volata (Di giovedì 7 ottobre 2021) volata doveva essere e volata è stata, ma le velocità altissime hanno reso lo sprint durissimo per il Gran Piemonte 2021, edizione numero 105. Sul traguardo di Borgosesia ha sfruttato la situazione un pistard del calibro di Matthew Walls: il britannico, campione olimpico in carica dell’omnium, è riuscito ad imporsi anche piuttosto nettamente. Anche oggi si sono susseguiti gli attacchi nella prima parte di gara. Successivamente è andata via la fuga di giornata, con cinque uomini al comando: Manuele Boaro (Astana), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Marc Soler (Movistar), Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo) e Marco Frapporti (Vini Zabù). Qhubeka NextHash e Cofidis a dettare il ritmo nel plotone, gestendo al meglio il distacco. Nessun attacco e nessuna differenza ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021)doveva essere eè stata, ma le velocità altissime hanno reso lo sprint durissimo per il, edizione numero 105. Sul traguardo di Borgosesia ha sfruttato la situazione un pistard del calibro di: il britannico, campione olimpico in carica dell’omnium, è riuscito ad imporsi anche piuttosto nettamente. Anche oggi si sono susseguiti gli attacchi nella prima parte di gara. Successivamente è andata via la fuga di giornata, con cinque uomini al comando: Manuele Boaro (Astana), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Marc Soler (Movistar), Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo) e Marco Frapporti (Vini Zabù). Qhubeka NextHash e Cofidis a dettare il ritmo nel plotone, gestendo al meglio il distacco. Nessun attacco e nessuna differenza ...

