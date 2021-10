Fabrizio Corona si paragona a Mimmo Lucano a Non è l’Arena e scoppia la polemica (Di giovedì 7 ottobre 2021) Torna Massimo Giletti in tv ed ecco che riappare Fabrizio Corona. Nel prime time di ieri, nella nuova puntata di Non è l’Arena, l’ex re dei paparazzi è tornato a parlare in tv con l’esaltazione di sempre, paragonandosi a Dio, dicendosi psicopatico e alla fine tirando fuori la polemica su Mimmo Lucano. Nel corso della trasmissione in onda su La7, si è parlato anche del caso Mimmo Lucano, una vicenda giudiziaria travagliata e lunga che ha spesso assunto risvolti politivi in quattro anni di battaglie. L’ex sindaco calabrese è stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione per presunte irregolarità nella gestione dei migranti e su questo punto Fabrizio Corona è stato chiaro. ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Torna Massimo Giletti in tv ed ecco che riappare. Nel prime time di ieri, nella nuova puntata di Non è, l’ex re dei paparazzi è tornato a parlare in tv con l’esaltazione di sempre,ndosi a Dio, dicendosi psicopatico e alla fine tirando fuori lasu. Nel corso della trasmissione in onda su La7, si è parlato anche del caso, una vicenda giudiziaria travagliata e lunga che ha spesso assunto risvolti politivi in quattro anni di battaglie. L’ex sindaco calabrese è stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione per presunte irregolarità nella gestione dei migranti e su questo puntoè stato chiaro. ...

Advertising

infoitcultura : Fabrizio Corona ha svelato il suo sogno | Non lo immaginereste mai - infoitcultura : Carlos Corona: 'Sono stato male'/ 'Sogno papà Fabrizio e mamma Nina Moric insieme' - infoitcultura : Belen Rodriguez, il figlio di Fabrizio Corona: 'Cosa penso di lei'. Psicodramma per Nina Moric - infoitcultura : Fabrizio Corona e Carlos parlano del brutto periodo passato dal ragazzo - infoitcultura : Fabrizio Corona: 'Carlos è stato male, aveva ossessioni per cose e persone' -