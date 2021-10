Fabrizio Corona confessa “Mi mordevo da solo | ero diventato un cannibale” Poi litiga con Telese video

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “Quando io ho preso 14 anni di galera tutti dicevano che ero un criminale, Mimmo Lucano ha preso 14 anni ed è stato difeso da tutto l’establishment”, attacca, ieri sera ospite di Massimo Giletti a “Non è l’Arena“, su La Sette. Un ingresso a piedi uniti nel dibattito di queste ore sulla condanna dell’ex sindaco di Riace a tredici anni di carcere per lo sperpero di fondi pubblici. “Per me nulla…”, dice unprovato anche nello sguardo, ma pronto a raccontare tutto il suo calvario in carcere. Nello studio di Non è l’Arena cala il silenzio intorno aquando l’ex paparazzo legge una sua lettera: “Sono uno psicopatico in un ospedale psichiatrico”, nella quale racconta una giornata drammatica nell’infermieria del carcere durante la quale, preso da un impulso improvviso, ...

'Cinque infermieri vedono un taleseduto sul cesso che si mangia il suo braccio'., ospite in studio di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, racconta la drammatica vicenda che lo ha visto protagonista qualche mese fa, ricoverato in un ospedale psichiatrico dopo l'...Durante la puntata di Non è l'Arena , andata in onda ieri in prima serata su La7 è andata in scena la rissa trae il giornalista Luca Telese . Per calmare gli animi dei due ospiti è stato necessario l'intervento del conduttore Massimo Giletti . Ma vediamo come sono andate le cose tra i due ...La puntata di Non è l’Arena di ieri sera, mercoledì 6 ottobre 2021, cala rispetto alla puntata della settimana scorsa ..."Cinque infermieri vedono un tale Corona seduto sul cesso che si mangia il suo braccio". Fabrizio Corona, ospite in studio di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, racconta ...