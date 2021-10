Eventi e scadenze del 7 ottobre 2021

(Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Lunedì 04/10/Appuntamenti: Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a giovedì 07/10/) Martedì 05/10/Appuntamenti: G20 – C20 Summit a Roma (fino a venerdì 08/10/) EY Digital Summit – La quattordicesima edizione dell’EY Digital Summit – RACCONTI DEL FUTURO, inizierà con un focus sul rilancio del Mezzogiorno, poi sulle grandi sfide di cambiamento che l’Italia sta affrontando, sui trend sociali, demografici ed economici in atto fino ai nuovi modelli di business fondamentali per garantire la transizione digitale e sostenibile delle Aziende del Futuro (fino a giovedì 07/10/) Giovedì 07/10/Appuntamenti: Consiglio dell’UE – Consiglio “Giustizia e affari interni” (fino a venerdì 08/10/) CNEL – Evento istituzionale – ...

Lunedì 04/10/2021 Appuntamenti : Cina - Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a giovedì 07/10/2021) Martedì 05/10/2021 Appuntamenti : G20 - C20 Summit a Roma (fino a venerdì 08/10/2021) EY ...Lunedì 04/10/2021 Appuntamenti : Cina - Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a giovedì 07/10/2021) Martedì 05/10/2021 Appuntamenti : G20 - C20 Summit a Roma (fino a venerdì 08/10/2021) EY ...Visto il notevole interesse suscitato e i tanti visitatori, è stata prorogata di un mese la mostra dedicata a Gio’ Pomodoro allestita all’auditorium Santa Caterina di Orciano. La nuova scadenza è fiss ...Ultimi giorni per presentare progetti e proposte da mettere in calendario. Il bando scade venerdì. Possono partecipare associazioni e privati ...