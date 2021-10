Draghi, la NATO è più interessata al sud est asiatico che alla UE. (Di giovedì 7 ottobre 2021) di Attilio Runello. Durante il summit fra Ue e i sei paesi dei Balcani occidentali che a vario titolo hanno fatto richiesta di entrare nell’Unione europea Draghi in conferenza stampa ha dichiarato che la NATO è più orientata al sud est asiatico e meno al Mediterraneo. Questa constatazione deriva dalla recente alleanza fra Stati Uniti, Regno Leggi su freeskipper (Di giovedì 7 ottobre 2021) di Attilio Runello. Durante il summit fra Ue e i sei paesi dei Balcani occidentali che a vario titolo hanno fatto richiesta di entrare nell’Unione europeain conferenza stampa ha dichiarato che laè più orientata al sud este meno al Mediterraneo. Questa constatazione deriva drecente alleanza fra Stati Uniti, Regno

