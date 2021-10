Draghi incontra Salvini “Confermato l’impegno a non aumentare le tasse”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario, hato a Palazzo Chigi il segretario della Lega, Matteo. “Al centro del colloquio, che si è svolto in un clima cordiale e costruttivo – spiega Palazzo Chigi in una nota -, il tema della crescita economica. E’ statodel Governo a evitare ogni aumento della pressione fiscale e a proseguire nel percorso delle riaperture, tenendo conto del miglioramento della situazione epidemiologica”.“In un clima cordiale e costruttivo, per il futuro hanno convenuto di vedersi almeno una volta alla settimana per fare il punto della situazione – si legge in una nota della Lega -. C’è stata piena condivisione degli obiettivi economici, con un impegno comune affinchè non ci siano aumenti di. Il ...