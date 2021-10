Draghi a Salvini | no aumento tasse e avanti con riaperture

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario della Lega, Matteo."Al centro del colloquio, che si è svolto in un clima cordiale e costruttivo - spiega ...

Advertising

EnricoLetta : #Salvini ha detto cose di una gravità enorme sul Presidente del Consiglio, gli ha dato del bugiardo sulla riforma d… - pietroraffa : ??#Draghi:'Il governo va avanti, l'azione del governo non può seguire il calendario elettorale'. E tanti saluti a #Salvini - gennaromigliore : Il presidente #Draghi ha spiegato bene perché la riforma del #catasto non porterà necessariamente ad un aumento di… - grigiocemento : “E che ti ha detto?” “Niente.” #Salvini #Draghi - GaiaGherardelli : La postura di entrambi dice tutto. #Draghi #Salvini -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Salvini

... 'Nessuna patrimoniale nascosta, non aumentiamo le tasse' -: 'Via la riforma del catasto' Leggi Anche Il retroscena al Cdm,tenta lo strappo col governo matira dritto: 'Nessun ...18.11da: incontro molto utile "Un'ora di confronto con il presidente del Consiglio Mario. Incontro molto utile: proposte e soluzioni condivise e impegno a confrontarci sul futuro dell'...Mario Draghi e Matteo Salvini si vedono dopo lo strappo sulla delega fiscale. Un faccia a faccia durato un’ora: il segretario della Lega è entrato intorno alle 16.30 dall’ingresso posteriore di Palazz ...Il premier replica a Matteo Salvini: "Il governo va avanti. La sua azione non può seguire il calendario elettorale, perché deve seguire ...