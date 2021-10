Chiara Ferragni, tutto sul suo maglione con le coppe d’oro sul seno (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo i copricapezzoli d’oro è la volta delle coppe. Chiara Ferragni continua a far parlare di sé sfoggiando outfit molto originali. Questa volta l’imprenditrice digitale, volata a Parigi in occasione della Settimana della Moda, è apparsa su Instagram avvolta in un maglione bianco, sempre della Miason Schiaparelli che presenta due dettagli d’oro sul seno, a forma di coppa. Vi raccomandiamo... Chiara Ferragni con le costellazioni sulle gambe Nelle foto, scattate al ristorante e all’hotel dove alloggia, Chiara indossa un completo total white, con semplici jeans baggy, anfibi abbinati di The Row e un maglione a coste a collo alto. Un outfit ... Leggi su diredonna (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo i copricapezzoliè la volta dellecontinua a far parlare di sé sfoggiando outfit molto originali. Questa volta l’imprenditrice digitale, volata a Parigi in occasione della Settimana della Moda, è apparsa su Instagram avvolta in unbianco, sempre della Miason Schiaparelli che presenta due dettaglisul, a forma di coppa. Vi raccomandiamo...con le costellazioni sulle gambe Nelle foto, scattate al ristorante e all’hotel dove alloggia,indossa un completo total white, con semplici jeans baggy, anfibi abbinati di The Row e una coste a collo alto. Un outfit ...

