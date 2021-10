Chiara Ferragni in abito rosso alla sfilata di Bulgari in piazza Duomo (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'evento esclusivo per l'installazione Serpenti di Bulgari a Milano ha visto Chiara Ferragni, in qualità di madrina, sfilare in un bellissimo abito Versace. Chiara Ferragni: look mozzafiato alla sfilata in piazza Duomo su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'evento esclusivo per l'instzione Serpenti dia Milano ha visto, in qualità di madrina, sfilare in un bellissimoVersace.: look mozzafiatoinsu Donne Magazine.

Advertising

vogue_italia : Per la prima volta su Vogue Italia... Chiara Ferragni, sulla cover del numero di ottobre ?? Clic per scoprire di più… - giulijimin : @T4ECAKES Chiara Ferragni e fedez a Capri - StephanieWy2465 : RT @vogue_italia: Se vi piace lo stile di Chiara Ferragni non potete perdere i suoi ultimi look street style ?? ?? - CdglDario : RT @dukana2: Lo so…già vi mancano quei quattro #cinghiali di #Roma …quelli “trasmessi” tutti i giorni a reti unificate dai #pennivendoli …f… - CapitanHarlok6 : RT @dukana2: Lo so…già vi mancano quei quattro #cinghiali di #Roma …quelli “trasmessi” tutti i giorni a reti unificate dai #pennivendoli …f… -