Canale di Tenno | il borgo dove si torna indietro nel tempo

(Di giovedì 7 ottobre 2021) . Cosa vedere. Le informazioni utili. Vi portiamo alla scoperta di unmedievale di montagna, da visitare assolutamente, per la sua bellezza, unicità del luogo e l’atmosfera che si respira. Si chiamadi(conosciuto anche come Villa) e si trova in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

moshelinke : @glassandweeds Canale di Tenno :) - solotravelit : Canale di Tenno: un autentico borgo medievale in Trentino (Archivio) -

Ultime Notizie dalla rete : Canale Tenno

la VOCE del TRENTINO

esposta dal 12 settembre al 14 novembre alla Casa degli Artisti " Giacomo Vittone " adila mostra ". Oltre il tempo ". Un diario fotografico ritrovato, sessanta scatti in bianco e nero realizzati nell'estate del 1979 da due giovani studenti, Antonio Sgaravatti e .... È evidente che a non tutti può piacere l'idea che un gioiello prezioso come il lago disia difeso dall'eccessivo carico antropico non solo a parole ma anche con una sbarra e una ......