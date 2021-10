Belgio Francia 2-0 LIVE | Carrasco-Lukaku | francesi ko INTERVALLO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 ottobre 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la semifinale di Nations League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'”Allianz Stadium”si affrontano nel match valido per la semifinale di Nations League. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 1? Inizio partita – Comincia la seconda semifinale di Nations League! 4? Miracolo di Lloris – Il portiere francese devia clamorosamente il tiro ravvicinato di De Bruyne: occasione sfumata per la squadra di Martinez 23? Mbappé non impensierisce Courtois – Sponde aeree di Griezmann e Benzema per la conclusione al volo del fuoriclasse del PSG, che però non reca alcun tipo di problema al portiere belga 37? Gol di– Conclusione ...