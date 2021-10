Banche | completata fusione tra Banco delle Tre Venezie e Cherry 106

(Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Dopo l’approvazionerispettive assemblee, è statalaper incorporazione di106 inTre. Si conclude così un percorso iniziato a giugno 2020, proseguito in aprile 2021 con l’invio dell’istanza autorizzativa alla Banca Centrale Europea e alla Banca d’Italia, concluso con la relativa autorizzazione nel corso dell’estate. I preesistenti soci BTV detengono il 49% del capitale sociale, mentre gli ex soci106 detengono ora il 51% del capitale sociale di BTV post. Il socio di maggioranza relativa con il 40,7% è Giovanni Bossi, che assumerà l’incarico di amministratore delegato. “È stato compiuto un passo molto importante per il futuro del...

