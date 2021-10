Abraham: “Sono alla Roma per rilanciarmi. Mou? Con lui ho imparato tanto quanto in tutta la mia vita” (Di giovedì 7 ottobre 2021) In un’intervista concessa al “Guardian”, Tammy Abraham, nuovo attaccante della Roma, ha parlato del suo approdo nella Capitale e dell’importanza di José Mourinho in queste sue prime settimane giallorosse. L’ex Chelsea ha anche ammesso che lasciare il club londinese sia stata una decisione giusta per la sua carriera. Di seguito le dichiarazioni. Sugli ultimi mesi al Chelsea sotto la guida di Tuchel “È stata dura. Allora non lo capivo davvero. Segnavo, venivo da una tripletta e, ovviamente, quando arriva un nuovo allenatore le cose cambiano. Penso che fasi come questa debbano capitarti per farti capire davvero cosa sia il calcio. Non puoi essere sempre in alto. A volte hai bisogno di toccare il fondo, quei momenti mi hanno davvero sollevato e spinto a essere ancora più affamato”. Sul momento difficile e sull’approdo alla ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) In un’intervista concessa al “Guardian”, Tammy, nuovo attaccante della, ha parlato del suo approdo nella Capitale e dell’importanza di Josérinho in queste sue prime settimane giallorosse. L’ex Chelsea ha anche ammesso che lasciare il club londinese sia stata una decisione giusta per la sua carriera. Di seguito le dichiarazioni. Sugli ultimi mesi al Chelsea sotto la guida di Tuchel “È stata dura. Allora non lo capivo davvero. Segnavo, venivo da una tripletta e, ovviamente, quando arriva un nuovo allenatore le cose cambiano. Penso che fasi come questa debbano capitarti per farti capire davvero cosa sia il calcio. Non puoi essere sempre in alto. A volte hai bisogno di toccare il fondo, quei momenti mi hanno davvero sollevato e spinto a essere ancora più affamato”. Sul momento difficile e sull’approdo...

